القبض على سارق أموال ومصوغات من شقة بقيمة 8 ملاين دينار

2020/10/23 | 12:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بسرقة شقة سكنية في منطقة المشتل جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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