2020/10/23 | 12:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن حاولا امتصاص رد الفعل السلبي في المناظرة الأولى بأن يكونا أكثر هدوءً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المناظرة الأخيرة..اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن بشأن كورونا وقضايا أخرى) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المناظرة الأخيرة..اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن بشأن كورونا وقضايا أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).