"نيكي" الياباني يرتفع عند الإغلاق ليسجل مكاسب أسبوعية

2020/10/23 | 12:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم الجمعة، مع مكاسب "وول ستريت" لتسجل مكاسب أسبوعية.

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