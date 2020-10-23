بالصور:حريق في فندق قرب مرقد الامام العباس وسط كربلاء

2020/10/23 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الدفاع المدني في مركز باب

بغداد بكربلاء من إخماد حادث حريق اندلع

في غرفة بالطابق الثالث من فندق دبي

الكائن بالمدينة القديمة على مقربة من

مرقد الامام العباس عليه السلام ..

وبحسب بيان من ال

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