2020/10/23 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كثير من القصص التي نسمعها عن توريط اصحابها في “الفيس بوك” فهو موقع اجتماعي ترفيهي البعض اتخذ منه طريق بعيد كل البعد عن الفائده والتواصل مع الأهل والأصدقاء

التدوينة فضائح الفيس بوك ..



دخلت الفيس بوك فخرجت حامل ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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