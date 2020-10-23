العراق سيتسلم 5000 قطعة أثرية من بريطانيا قريبا

2020/10/23 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تضعُ شرطاً للتصويت على قانون الاقتراض

حددت اللجنة المالية النيابية شرطاً للتصويت على قانون الاقتراض، كاشفةً عن حجمِ الأموالِ في موازنةِ عام 2020، مؤكدةً أن تأخر رواتب الموظفين سابقة خطيرة أثَّرت في 15 مليون عراقي.

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