عقار ريمسيفير يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية ليكون العلاج الأول لكورونا

2020/10/23 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، موافقتها على استخدام عقار ريمسيفير كعلاج لفيروس كورونا.

وجاءت إعلان الإدارة بعد ان أثبت العقار الوريدي، نجاحه في تقصير فترة الشفاء لبعض المرضى ليكون بذلك الدواء المعتمد الأول في الولايات المتحدة، بعد ان كانت الإدارة قد سمحت باستخدامه في آيار الماضي في الحالات الطارئة، إضافة الى كونه احد الادوية التي استخدمها الرئيس دونالد ترمب اثناء اصابته بالفيروس، في حين ذكرت الشركة المنتجة ان العقار سيستخدم للحالات التي تتطلب الدخول للمستشفى، والتي لا تقل اعمارها عن اثني عشر عاما،

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