الحزب الشيوعي العراقي ودوره في النضال الوطني للشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/23 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي نتيجة التأثير الأممي العميق الذي أحدثته ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى، فقد بدأ الوعي الاشتراكي والفكر الماركسي يتغلغل بين صفوف المثقفين والمفكرين الثوريين وشكلوا عدداً من الحلقات الماركسية في العشرينات وقد حاول جماعة من الماركسيين العراقيين الأوائل تأسيس أول منظمة شيوعية ولكن المحاولة لم تنجح لأنه لم تنضج الظروف الموضوعية لنشوء حركة سياسية عمالية منظمة، فانفرط عقد الجماعة، وكان من بين أعضائها المث ......





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