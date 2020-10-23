2020/10/23 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لمجلس الدوما الروسي، المجلس الأدنى بالبرلمان، اليوم الجمعة إن من المتوقع انخفاض صادرات النفط الروسي في 2020 بنسبة 16.4 بالمئة مقارنة مع العام الماضي إلى 225 مليون طن.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا النفطي هذا العام 507 ملايين طن، انخفاضا من مستوى مخطط يتراوح بين 558-560 مليون طن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوفاك: صادرات النفط الروسي ستنخفض 16.4% على أساس سنوي في 2020) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوفاك: صادرات النفط الروسي ستنخفض 16.4% على أساس سنوي في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).