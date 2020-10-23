2020/10/23 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الجمعة، المتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارته الحالية الى بريطانيا، واطلع الكاظمي على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها الى العراق رسميا مطلع العام المقبل.ويقدر عدد القطع الأثرية المعدة للتسليم الى الحكومة العراقية ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يزور المتحف البريطاني ويطلع على آلاف الرُقَم الطينية المعدة لتسليمها للعراق المركز الخبري الوطني.

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