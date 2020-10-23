2020/10/23 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كربلاء المقدسة..

رفع معتصمو ساحة التربية في كربلاء خيامهم استعدادا لتظاهرات ال٢٥ مم تشرين الجاري.وقال مراسل /المعلومة/، ان المعتصمون رفعوا خيامهم من ساحة التربية وسط المحافظة المخصصة للتظاهر استعدادا لتظاهرات ال٢٥ من تشرين الجاري بعد أن دعت الى هذه التظاهرات التنسيقيات بمختلف المحافظات.وأضاف أن المعتصمين ابقوا عددا من الخيام لما يسمى بالدعم اللوجستي، فيما يطالبون بأن يكون الاعتصام مركزيا امام المنطقة الخضراء في العاصمة.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو كربلاء يرفعون خيامهم استعدادا لتظاهرات يوم ٢٥ تشرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو كربلاء يرفعون خيامهم استعدادا لتظاهرات يوم ٢٥ تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).