التعليم العالي تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات

2020/10/23 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020.

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