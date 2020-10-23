الانبار تضع خطة لزراعة 17 الف دونم خلال الموسم الشتوي

2020/10/23 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الجمعة، عن استصلاح 17 الف دونم لزراعتها خلال الموسم الشتوي لمناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة قضاء الحبانية الحلية اطلقت حملة لاستصلاح كافة الاراضي الزراعية في مناطق شرقي مدينة الرمادي، المتضررة جراء العمليات الارهابية […]

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