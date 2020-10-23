التعليم العالي تطلق استمارة القبول المركزي في الجامعات العراقية

2020/10/23 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان له اليوم (23 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن الاستمارة الالكترونية أطلقت عبر البوابة الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة وهي جاهزة للتقديم أمام الطلبة من فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي سواء الناجحين من الدور الأول أم الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني مشيرا الى أن مدة التقديم الالكتروني للقبول المركزي ستستمر الى غاية 2020/11/17.

وأضاف أن نظام التقديم يوجب على الطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي ملء 50 اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة ويمكن أن يملأ خريجو الفرع الادبي ما لا يقل عن 25 اختيارا ولغاية الخمسين في الاستمارة الالكترونية ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة.

وتابع أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو أبناءها الطلبة الى قراءة دليل الطالب بعناية ودقة والتعرف على آليات التقديم وخارطة الجامعات والكليات والأقسام والتأني في تثبيت الاختيارات والتأكد من تسلسلها في الاستمارة التي تكون متاحة للتعديل مرة واحدة.

رابط التقديم : www.dirasat-gate.org

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