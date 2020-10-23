الاتصالات: عمليات الصدمة ستشمل اهدافا في محافظات الجنوب

2020/10/23 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الاتصالات، الجمعة، اقتصار عمليات الصدمة ضد تهريب سعات الانترنت على 3 محافظات، مؤكدة انها ستشمل أهدافا في المحافظات الجنوبية.

وقال مدير عام شركة الاتصالات والمعلوماتية باسم الأسدي في تصريح صحفي، اليوم (23 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الوزارة تنفي اهتمامها في ثلاث محافظات فقط، وأنها حاليا لديها أهداف في المحافظات الجنوبية"، لافتا إلى أن "هناك جهدا أمنيا وقضائيا في التحقيق مع الجناة المهربين المتجاوزين الذين تم إلقاء القبض عليهم سابقا، وكان آخرهم مجموعة من المتجاوزين في معبر إبراهيم الخليل في زاخو، والتحقيقات جارية معهم حتى الآن".

وأشار الأسدي إلى "استمرار عمليات الصدمة لكشف ومكافحة تهريب سعات الإنترنت في البلاد بإجراءاتها بشكل طبيعي"، لافتا إلى أن "عملية الصدمة تشهد حاليا إعادة تقييم للإجراءات السابقة، وتهيئة اختيار الأهداف والأوقات المناسبة للمباشرة بعمليات جديدة ".

وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت استمرار عملية الصدمة لحين اكمال مشروع بوابات النفاذ الضوئي الذي يهدف إلى القضاء على تهريب السعات مستقبلا.

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