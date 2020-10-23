الفنون الشعبية في لوحة جديدة

2020/10/23 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

أنجزت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لدائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة، لوحة صوفية، ضمن منهاج موسمها المقبل.

وقال مدير الفنون الشعبية في الدائرة فؤاد ذنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الفرقة وظَّفت في هذا العمل موشح (طلع البدر علينا) من خلال أداءات قائمة على الرقص المولوي الصوفي ،وباستخدام المزاهر والدفوف الكبيرة والبخور تطهيراً للمكان الذي شهد الواقعة".

وأكد أن "هذه اللوحة الاستعراضية من تأليفه وهو من قام بتدريب الفرقة عليها، تواصلاً مع تقاليد الإسلام الحنيف".

يعد الفنان فؤاد ذنون، مصمماً ومدرباً في الفنون الاستعراضية، ويعمل عضواً في الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، منذ تأسيسها العام 1969 على إثر حلّ فرقة الرشيد، وهو مدير لها حالياً.

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