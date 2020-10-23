2020/10/23 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إنطلاق حملة "أنا أيضاً Me too"، بدأت الحركة المناهضة للعنف ضد النساء التأثير على المجتمع الإيراني، الذي يحظر فيه الحديث عن الجنس خارج نطاق الزواج، بعدما طالت أستاذ علم اجتماع، والفنان أيدين أغداشلو، الذي ارتكب ارتكب جرائم اغتصاب وتحرش عدّة على طلابه والمتعاملين معه.

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