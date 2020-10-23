2020/10/23 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف جيرارد بيكيه قلب دفاع برشلونة ما قاله للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن أعلن عن رغبته في مغادرة برشلونة عبر الشرط الجزائي في الصيف الماضي.

وكسر بيكيه جموده حيث تطرق للعديد من المشاكل في حوار صحفي ومن بين أبرز تلك المشاكل التي عانى منها البارسا في الصيف هي الرحيل المحتمل للونيل ميسي.

وعن الحوار الذي دار بينه وبين ميسي حينها قال "طلبت من ليو الصمود..يجب أن يحمل الكامب نو اسمه..ميسي يستحق كل شيء".

واستطرد: "لم أكن أتواصل معه كثيراً في تلك الأيام لأنها كانت مسألة شخصية للغاية..أتذكر أنني أرسلت إليه رسالة تقول: إنها سنة ثم يأتي أشخاص جدد..



إنه لاعب يعمل لأجل النادي لمدة 16 عاماً وعليهم أن يعلموا ذلك".

وواصل النجم الإسباني: " كيف يمكن أن يستيقظ أفضل لاعب في التاريخ يوماً ما ويرسل بيروفاكساً لأنه يشعر أنهم لا يستمعون إليه؟ إنه أمر صادم للغاية..يجب أن يحمل الاستاد الجديد اسمه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيكيه يكشف ما قاله لليونيل ميسي بعد إعلان رغبته بالرحيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيكيه يكشف ما قاله لليونيل ميسي بعد إعلان رغبته بالرحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).