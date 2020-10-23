ثلاثة انهار وصحراء وشرفه؟/4 - عبدالامير الركابي

2020/10/23 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي تنتقل المجتمعات ( ونحن هنا نجازف باعتماد موضوعه فريدة في بابها وبلا اوليات او تأسيسات ) من التفاعل مع، والتاثر بالبيئة والمناخ، وتلك مرحلة تستمر مادام شكل الإنتاج اليدوي مستمرا، وصولا لبدايات عملية التحرر من وطاة الاشتراطات المسبقة البيئية، مع الالة ابتداء، ومن ثم مع التكنولوجيا، في الحالة الأولى البيئية لاتكون النمطية ولاالانشطار المجتمعي الطبقي او المجتمعي، نابعا من، او مت ......





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