كنا: التعديلات الدستورية لا تمر إلّا عبر اللجنة النيابية المعنية

2020/10/23 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، الجمعة، أن التعديلات الدستورية لا تمر إلّا عبر اللجنة النيابية المعنية بهذا الشأن.وقال كنا، بحسب الوكالة الرسمية، إن “لجنة رئاسة الجمهورية دستورياً ليس لها أن تعدل الدستور حالياً ،وإنما تهيئ للتعديل المقبل وفق المادة 126 من الدستور”، لافتاً إلى أن “اللجنة النيابية المعنية بالتعديلات الدستورية تعمل وفق المادة 142من الدستور”.وأوضح كنا أن “أي تعديل بالدستور لا يمر إلّا عبر هذه اللجنة البرلمانية، ولكن ربما يمكن الاستفادة من تعديلات لجنة رئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن “لجنة رئاسة الجمهورية لا تمتلك خلفية دستورية بتشكيل لجنة”.وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات أوضح كنا أن “ما يخص المكون المسيحي فإنه لا يتأثر بنظام الجداول المتعددة للدوائر لأنه يخضع لنظام الدائرة الواحدة لكل العراق”، مؤكداً أن “هناك مساعي بأن تكون المحافظات المشمولة ،التي فيها النواب المسيحيون ،وهي بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك دائرة واحدة”.وتابع أنه “في ما يخص نظام الدوائر المتعددة بصورة عامة ،فهناك اتفاق بأن يكون لكل دائرة امرأة واحدة ،ولا يمكن أقل من هذا العدد لضمان الكوتا النسائية”، مؤكداً أنه “لم يتم التقسيم حتى الآن ،لكن تم التصويت على المعايير الخاصة بالكوتا ، أو قد يتم دمج دائرتين في دائرة واحدة”.ولفت إلى أنه ” لا يوجد احصاء دقيق في البلد حتى الآن ،وتم الاعتماد على احصاء 2010 كمعيار في الانتخابات المقبلة ،وهذا الأمر يعد خرقاً دستورياً ،لكن لا مكن إجراء الانتخابات من دون احصاء ،لذلك تم الاعتماد على التعداد السكاني الذي يشير إلى أن عدد سكان العراق 32 مليون نسمة”.انتهى/25

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