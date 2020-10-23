ديالى تسجل اعلى معدل يومي للشفاء من كورونا منذ 7 اشهر

2020/10/23 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تسجيل اعلى معدل يومي للشفاء من كورونا منذ 7 اشهر متتالية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى سجلت خلال الساعات 24 الماضية 236 حالة شفاء وهي اعلى معدل يومي منذ 7 اشهر متتالية فيما سجلت 158 اصابة جديدة”.واضاف العزاوي،ان” معدل الشفاء التراكمي ارتفع الى 91% اذا ما عرف بان اجمالي الاصابات بلغ 13385 حالة مؤكدة يقابله 12171 حالة شفاء و236 حالة وفاة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا ثم توالت الاصابات وارتفعت بمعدلات عالية في توز وحزيران قبل ان تعاود الانخفاض التدريجي”.،انتهى 25 ف

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