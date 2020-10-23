2020/10/23 | 13:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أبعدت السلطات العراقية أكثر من ثمانية آلاف عامل آسيوي بسبب مخالفتهم شروط الإقامة في خطوة لإتاحة الفرصة للعراقيين لإيجاد فرص عمل في بلد يعاني من نسبة بطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب، بحسب بيان رسمي.وجاء في بيان للوزارة “تنفيذا لأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مدير عام الأحوال المدنية اللواء رياض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبعاد أكثر من ثمانية آلاف عامل آسيوي مخالفين لشروط الإقامة في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبعاد أكثر من ثمانية آلاف عامل آسيوي مخالفين لشروط الإقامة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).