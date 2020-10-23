هل للطعام وتوقيته تأثير على النوم؟.. خبراء يجيبون

2020/10/23 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هل تعلم أن ما تأكله ومتى تأكله يمكن أن يكون له تأثير على نومك؟، هذا ما أكده خبراء التغذية، الذين ينصحون بالابتعاد عن بعض الأطعمة، وتناول أخرى من أجل نوم أفضل.

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