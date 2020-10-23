توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا

2020/10/23 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} جرى صباح اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة الليبية العسكرية

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