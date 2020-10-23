ارتفاع اعداد المصابين بكورونا الى اكثر من 42 مليونا

2020/10/23 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفع اعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم، الجمعة، الى اكثر 42 مليونا، وتصدرت الولايات المتحدة اعداد المصابين.

وذكر موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا فيروس كورونا، اليوم (23 تشرين الاول 2020)، ان "إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، وصل الى 42 مليونا و9 آلاف و491 شخصا".

واضاف، ان "الولايات المتحدة تصدرت دول العالم في عدد الإصابات، بواقع 8 ملايين و661 ألفا و722 إصابة".

واوضحت، ان "الهند جاءت في المرتبة الثانية بـ 7 ملايين و761 ألفا و312 إصابة، تلتها البرازيل بـ 5 ملايين و332 ألفا و634".

وكان عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى صباح، اليوم الجمعة، ارتفع إلى نحو مليون و143 ألفا، فيما وصل اعداد المتعافين إلى ما يزيد على 31 مليونا.

ا.ح

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