2020/10/23 | 13:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك أعلن يوم الإربعاء الموافق 21 تشرين الأول 2020، عضو مجلس النواب العراقي حسين نرمو أنه ليس هناك تسجيل رسمي لصفوف الشرطة المحلية وما تقوم به الفرق لتسجيل الشرطة أمر غير قانوني ويجب عدم إتاحة الفرصة لهم.و أكد “حسين حسن نرمو” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “لم تقم الجهات الحكومية بأي خطوة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب حسين نرمو لـ “ايزيدي 24″، ما تقوم به الفرق لتسجيل الشرطة أمر غير قانوني) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب حسين نرمو لـ “ايزيدي 24″، ما تقوم به الفرق لتسجيل الشرطة أمر غير قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).