ارتفاع عدد قتلى الغارة الأميركية على قياديين بتنظيم القاعدة في سوريا

2020/10/23 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 17 مقاتلا وخمسة مدنيين في غارة أميركية الخميس على قياديين في تنظيم القاعدة بشمال غرب سوريا، على ما جاء في حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

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