خبير قانوني : لا قيمة لـ الانتخابات ما لم تصادق عليها محكمة مكتملة النصاب

2020/10/23 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يرى الخبير القانوني طارق حرب ، ان لا قيمة للدوائر الانتخابية في اجراء الانتخابات المبكرة طالما لم يتم تعديل قانون المحكمة العليا اذ لا اثر لنتائج الانتخابات طالما لا توجد محكمة عليا تصادق على نتائج الانتخابات كما قرر الدستور ذلك .

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