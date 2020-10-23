في قرار نادر.. محكمة أمريكية تسمح بمواصلة قضية اعتداء جنسي ضد مسؤول عسكري رفيع

2020/10/23 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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سمحت محكمة اتحادية أمريكية بمواصلة النظر في قضية اعتداء جنسي متهم فيها ثاني أعلى مسؤول عسكري، في خطوة نادرة في مثل هذه القضايا التي تبقى عادة في القضاء العسكري.

وفي العالم الماضي اتهمت كاثرين سبلتستوسر، وهي ضابطة متقاعدة برتبة عقيد، الجنرال جون هايتن، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالاعتداء الجنسي عليها بتقبيلها وتحسسها والاحتكاك بها دون رغبتها، بينما كانت تحت قيادته السابقة.

ولم يثبت تحقيق رسمي أجرته القوات الجوية الاتهامات الموجهة إلى هايتن الذي أقر مجلس الشيوخ العام الماضي تعيينه في منصبه الحالي.

ورفضت محكمة جزئية في المنطقة المركزية بولاية كاليفورنيا أمس الخميس طلب هايتن رفض القضية أو تحويل مكان نظرها من كاليفورنيا إلى نبراسكا.

وقال خبراء قانونيون ومحامون إن قضايا الاعتداء الجنسي بين صفوف الجيش لا تنظرها عادة المحاكم الاتحادية وإن هذه الخطوة نادرة.

وقال دون كريستن، رئيس الادعاء المتقاعد بالقوات الجوية والذي يرأس جماعة "احموا المدافعين عنا": "أنا شخصيا لم أسمع بقضية أخرى صدر فيها حكم كهذا".

وحالات الاعتداء والتحرش الجنسي بالجيش الأمريكي من الموضوعات التي يكتنفها قدر كبير من التكتم عادة.

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