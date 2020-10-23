استطلاع رأي بخصوص إقالة زيدان بعد الكلاسيكو

2020/10/23 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

مع تراجع مستوى ريال مدريد بانطلاقة الموسم الحالي ظهرت بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن احتمال رحيل المدرب زين الدين زيدان في حالة خسارته للكلاسيكو غداً السبت.

ولكن اللعب تحت الضغط في كامب نو ضد برشلونة ربما لن يغير ثقة الرأي العام حول المدرب الفرنسي والذي لديه قدرة على استيعاب المواقف الصعبة طوال مسيرته كلاعب وكمدرب.

وحسب استطلاع الرأي من صحيفة الأس الإسبانية فإن ما يقرب من 51% لديهم ثقة في أن زيدان لن يخسر وظيفته كمدرب للمرينجي مهما كانت نتيجة كلاسيكو السبت.

وأشارت الصحيفة في تحليلها لنتيجة الاستفتاء، أن "زيزو متمرس في الأمر، حيث أنه قبل عام واحد فقط كان مهدداً بالإقالة بعد خسارة الريال في مايوركا ثم تلقيه صفعتين في دوري الأبطال عرضت تأهل المرينجي للدور الثاني للخطر".

لكن الريال في النهاية خرج من هذا الموقف الصعب بالفوز على جالاتا سراي في تركيا، وانتهى الموسم بالفوز بكأس السوبر الإسباني وبالدوري رقم 34 في تاريخ النادي الملكي وهذا قبل الإقصاء أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

مازالت الغالبية العظمى من الجماهير تتمسك بتواجد زيدان وترى بأن الرجل الذي قاد الريال للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية قادر على الخروج من هذه المحنة.

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