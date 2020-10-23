القبض على 11 متهما بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة عشائرية في ميسان

2020/10/23 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة شرطة ميسان، القبض على 11 متهما بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة عشائرية حدثت في قضاء قلعة صالح.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من إلقاء القبض على 11 متهما بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة حدثت …

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