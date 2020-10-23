2020/10/23 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، فضلا عن قياديين في حزب الله اللبناني.وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان لها، “الكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث عملت على زرع الفتنة بين الناخبين الأمريكيين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة بهدف تضليلهم”.وأضاف، البيان، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على السفير الإيراني في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على السفير الإيراني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).