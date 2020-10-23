2020/10/23 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات لم يغطها الغبار “بعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي”14/10/2004-14/10/2014بقلم..د.عبد الباسط تركيعندما باشرنا #بالاشارة من خلال ما نشر في عديد ما سبق من المقالات عن بعض من النقاط المضيئة في #مسيرة بناء مؤسسة في زمن يسود فيه الهدم و التدمير لما هو قائم و للفرص المستقبلية لاي بناء , كنت ادرك الى ان اكثر من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات لم يغطها الغبار “بعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات لم يغطها الغبار “بعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).