2020/10/23 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 158 / اصابة جديدة بفايروس كورونا ،بينها / 21 / اصابة لكوادر طبية وصحية ، ضمن الموقف الوبائي للمحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المحافظة سجلت / 245 / حالة شفاء ، وهو العدد الاعلى منذ تسجيل اول اصابة في المحافظة في شهر آذار الماضي، ليصبح اجمالي حالات الشفاء / 12171 / حالة ، بنسبة 91% من مجمل الاصابات المؤكدة التي تبلغ / 13385 / اصابة .واضاف :" ان اجمالي الوفيات في عموم ديالى بلغ / 236 / حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل اعلى عدد لحالات الشفاء من كورونا منذ تسجيل اول اصابة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل اعلى عدد لحالات الشفاء من كورونا منذ تسجيل اول اصابة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).