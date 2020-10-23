2020/10/23 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ ا طلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان:" الاستمارة الالكترونية أطلقت عبر البوابة الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) وهي جاهزة للتقديم امام الطلبة من فروع الاحيائي والتطبيقي والادبي ، سواء الناجحون من الدور الاول ام الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني ",مشيرا الى ان مدة التقديم الالكتروني للقبول المركزي ستستمر الى غاية 2020/11/17.واضاف :" ان نظام التقديم يوجب على الطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي ملء 50 اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة ، ويمكن ان يملأ خريجو الفرع الادبي ما لا يقل عن 25 اختيارا ولغاية الخمسين في الاستمارة الالكترونية ،ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة".ودعت وزارة التعليم العالي الطلبة الى قراءة دليل الطالب بعناية ودقة والتعرف على آليات التقديم وخارطة الجامعات والكليات والاقسام والتأني في تثبيت الاختيارات والتأكد من تسلسلها في الاستمارة التي تكون متاحة للتعديل مرة واحدة ./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).