2020/10/23 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اصيب ضابط وجندي في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في قرية / توكل /باطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم اول وجندي ".واضاف :" ان المصابين تم نقلهما الى مستشفى المقدادية لتلقي اللعلاج "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ضابط وجندي في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ضابط وجندي في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).