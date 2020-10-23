هزة أرضية في المثنى بقوة 3.6 درجات

2020/10/23 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية العراقية، هزة أرضية صباح اليوم الجمعة، في شمال شرقي قضاء الوركاء بمحافظة المثنى....

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