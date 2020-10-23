2020/10/23 | 13:34 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، مقتل اربعة إرهابيين بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في محافظة صلاح الدين....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 'ارهابيين' بإنفجار عبوة ناسفة على عجلتهم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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