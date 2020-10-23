مقتل 4 'ارهابيين' بإنفجار عبوة ناسفة على عجلتهم

2020/10/23 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، مقتل اربعة إرهابيين بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في محافظة صلاح الدين....

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