نظرية الكون التعاقبي أو الدوري 1-8 - جواد بشارة

2020/10/23 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة نظرية الكون التعاقبي أو الدوري l univers cyclique 1 - 8 التطورات الأخيرة للكون المرئي:المقصود بالكون الدوري أو التعاقبي هو أن الكون المرئي الحالي سبقه كون ’خر مر بمثل ما يمر به هو الآن وكان موجوداً قبل البغ بانغ، الانفجار العظيم للكون المرئي الحالي، والذي سوف يمضي قدماً نحو حالة من الانكماش والتقلص بعد التوسع والتضخم لينضغط في نقطة الفرادة التي انطلق منها الانفجار العظيم وعلى نحو دوري، أ ......





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