اقتصاد ينكمش وحكومة تبذّر . - سعيد الكحل

2020/10/23 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل بات في حكم المؤكد أن حكومة البيجيدي لا تضع ضمن أولويات اهتمامها الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمغرب ، خصوصا في ظل الأزمة العامة الناتجة عن جائحة كورونا .



فلا أحد من المواطنين يشعر بالارتياح إزاء آثار الجائحة على الواقع الاجتماعي سوى الحكومة ورئيسها الذي لم تكف حزبه أنه أغرق البلاد في الديون وأخلف كل وعوده بمحاربة الفساد وتشجيع الاستثمارات وتشغيل الشباب ودعم المقاولات ،بل أقدم على سلسلة من ا ......





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