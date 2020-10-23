اعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

2020/10/23 | 13:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في مدينة فرانكفورت الألمانية، إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.

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