عبوة ناسفة تودي بحياة مفتي دمشق

2020/10/23 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإعلام الرسمي السوري، مقتل مفتي دمشق محمد عدنان افيوني، بانفجار عبوة ناسفة في ريف العاصمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، ان افيوني البالغ من العمر ستة وستين عاما والذي تولى منصب مفتي دمشق وريفها بالعام الفين وثلاثة عشر قتل اثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة ليلة الجمعة في بلدة قدسيا، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث.

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