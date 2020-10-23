تيار الحكمة يتهم جهات سياسية بالسعي لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها

2020/10/23 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تيار الحكمة الوطني بعض الكتل السياسية بالسعي لعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد في حزيران ألفين وواحد وعشرين.

وأكد القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني، أن بعض القوى والكتل السياسية غير مستعدة لخوض الانتخابات المبكرة كونها تدرك أنها ستفقد الكثير من مقاعدها أو أنها ستغادر المشهد السياسي بشكل كامل، لذا فإنها تسعى إلى عرقلة إجراء انتخابات بأشكال وادوات مختلفة، عبر تعطيل حسم فقرة الدوائر المتعددة في القانون الانتخابي.

وأشار الجوراني إلى أن عدم حسم النقاط الخلافية حتى الآن يعتبر مخالفا للمطالب الشعبية وتوجيهات المرجعية الدينية وللإرادة الدولية.

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