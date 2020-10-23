فرقاطة مصرية تنقذ مركبًا في عمق البحر الأبيض المتوسط.. بينها 31 عراقيًا

2020/10/23 | 13:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أفادت وسائل الاعلام المصرية، الجمعة، بأن القوات البحرية المصرية نجحت في إنقاذ مركب يرفع العلم التركي في عمق البحر الأبيض المتوسط، بعد تعرضه لعطل فني مفاجئ على متنه 57 شخصا بينهم 31 عراقياً.

وذكرت صحيفة اليوم السابع، بأن المركب بعث إشارة استغاثة الساعة 12:00 ظهر أمس الخميس، إنذارا بتعرضه لعطل فني مفاجئ على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني.

واضافت ان “البحرية المصرية أصدرت أوامرها بدفع الفرقاطة المصرية “الظافر” إلى موقع الحادث، حيث تم إجلاء جميع الركاب على متن المركب، وعددهم الإجمالي 57 شخصا، بينهم 48 رجلا و6 سيدات و3 أطفال، من جنسيات مختلفة، توزعت كالتالي:31 عراقيا، 23 إيرانيا، تركيان ومصري واحد”.

وتابعت بالقول: وبعدما تم سحب المركب المعطل ورسوه صباح اليوم الجمعة على رصيف قاعدة “3 يوليو البحرية” في منطقة جرجوب، تم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.

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