الإعلام الأمني يؤكد انفجار الرمادي.. هل من خسائر؟

2020/10/23 | 13:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الامني:

انفجار عجلة مفخخة نوع كيا حمل، في ساعة متأخر من ليل أمس، بالقرب من الجسر الفلسطيني في منطقة البو فراج بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

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