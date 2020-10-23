مقتل 4 ارهابيين بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في صلاح الدين

2020/10/23 | 13:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

مقتل ٤ إرهابيين بإنفجار عبوة ناسفة على عجلة نوع" بيك اب" والتي كان يستقلها هؤلاء الإرهابيين في منطقة "المگطع بمحافظة صلاح الدين".

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