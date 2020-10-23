رونالدو يغيب عن يوفنتوس في مواجهة برشلونة بسبب كورونا

2020/10/23 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن

يتمكن من اللعب مع فريقه الإيطالي

يوفنتوس ضد برشلونة، الأربعاء القادم،

في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

لكرة القدم؛ بسبب

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