السفير الإيراني في بغداد يعلق على شموله بعقوبات أمريكية

2020/10/23 | 13:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..اكد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، يوم الجمعة، أن دعم طهران لمحور المقاومة سيستمر، معربا عن سروره بالعقوبات الأميركية التي طالته.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تابعتها وكالة شفق نيوز عن مسجدي قوله: “سررت جداً بعد سماعي فرض عقوبات أميركية ضدي، لقد عززت هذه الخطوة الأميركية شرعية نشاطي لتحقيق أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب”.

وأضاف السفير الإيراني في العراق ، أن “التعاون مع الحرس الثوري وفيلق القدس وثيقة فخر”، مؤكدا “دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمحور المقاومة سيستمر”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 كيانات إيرانية، بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

وقالت وزارة الخزانة إن من بين هذه الكيانات الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنها “عملت على زرع الفتنة بين الناخبين الأميركيين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة بهدف تضليلهم”.انتهى/25

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