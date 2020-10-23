2020/10/23 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد النائب منصور البعيجي، اليوم الجمعة، ان اغلب النواب لن يسمحوا للحكومة باقتراض الاموال وارسالها الى حكومة اقليم كردستان متحججين بتسديد الرواتب الى الموظفين وان الاموال ترسل الى حكومة كردستان بدون قيد او شرط .وذكر البعيجي في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “وزارة المالية والجهات المختصة قد صرحو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: لن نسمح للحكومة باقتراض الاموال من اجل ارسالها لكردستان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لن نسمح للحكومة باقتراض الاموال من اجل ارسالها لكردستان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لن نسمح للحكومة باقتراض الاموال من اجل ارسالها لكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).