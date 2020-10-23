2020/10/23 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، بيانا بشأن وقوع انفجارين في محافظتي الانبار وديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه”عبوة ناسفة انفجرت على قوة من لواء المشاة 74 اثناء تنفيذ واجب لورود معلومات استخباراتية بوجود كدس عتاد في منطقة “توكل شمال قضاء المقدادية” ، مما ادى الى اصابة ضابط ومقاتلين اثنين”.واضافت، ان” عجلة مفخخة نوع كيا حمل، انفجرت في ساعة متأخر من ليل أمس، بالقرب من الجسر الفلسطيني في منطقة البو فراج بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر”.انتهى25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن انفجارين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن انفجارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).